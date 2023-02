Die Polizei kontrollierte am Dienstag um 15.50 Uhr auf der B10 bei Hinterweidenthal am Katharinenhof einen auffälligen Lkw mit polnischer Zulassung. Bei der Überprüfung der Ladung wurde festgestellt, dass der Laster mit über 2200 Kilogramm beladen war. Der Lkw wurde bei einer Firma in Hinterweidenthal gewogen. Die Waage zeigte ein Gewicht von 5780 Kilogramm an. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen entspricht dies einer Überladung um mehr als 65 Prozent, so die Polizei. Sie kassierte beim Fahrer eine Sicherheitsleistung und untersagte die Weiterfahrt. Das Halterunternehmen wurde mit dem Ziel der Gewinnabschöpfung angezeigt.