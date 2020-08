Die Sommerferien biegen auf der Zielgeraden ein. Zu Wochenbeginn, am 17. und 18. August, werden 358 Abc-Schützen an den acht Pirmasenser Grundschulen eingeschult.

Die Zahl der Erstklässler ist nach Angaben der Stadtverwaltung damit gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (2019/20: 329). Mit 84 Abc-Schützen in vier Eingangsklassen hat die Robert-Schuman-Schule die meisten Anfänger. Ebenfalls vier erste Klassen mit insgesamt 73 Kindern meldet die Horebschule. In der Grundschule Wittelsbach beginnt für 61 Jungen und Mädchen, die in drei Klassen unterrichtet werden, am Montag ein neuer Lebensabschnitt. In zwei Klassen werden in der Grundschule Ruhbank/Erlenbrunn 36 neue Kinder unterrichtet. Zweizügig sind die Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg und die Grundschule Husterhöhe, wo 29 beziehungsweise 40 Erstklässler starten. In Fehrbach und auf dem Sommerwald treten 18 beziehungsweise 17 Neulinge den Schulweg an.

Autofahrer, aufgepasst!

Kurz vor Ende der Sommerferien ruft Oberbürgermeister Markus Zwick die Verkehrsteilnehmer zu besonderer Rücksicht auf: „Kinder sind das schwächste Glied in der Kette der Verkehrsteilnehmer und besonders gefährdet“. Er empfiehlt Eltern und Großeltern, den Schulweg mit den Sprösslingen vorab zu üben und dabei auf mögliche Gefahren hinzuweisen. „Der kürzeste Weg muss nicht unbedingt der sicherste sein“, sagt Markus Zwick. Wichtig sei, dass Kinder möglichst selten die Straße überqueren. Gerade Eltern sollten ein gutes Vorbild sein und sich Zeit nehmen, wenn sie ihre Kinder zur Schule bringen.

In den ersten beiden Wochen nach Schulstart wird Kerstin Trappmann, die städtische Abfallberaterin, den Pirmasenser Grundschulen einen Besuch abstatten. Im Rahmen der Aktion „Frühstück ohne Müll“ erhält jeder Abc-Schütze eine Frühstücksdose. Ziel ist es, den Schulanfängern zu zeigen, wie einfach es ist, Abfälle im Alltag zu vermeiden, etwa das Pausenbrot in der Brotdose zu verpacken, statt in Tüten oder Butterbrotpapier.

Die Einschulungstermine:

Montag, 17. August, Grundschule Wittelsbach 9.30 Uhr, Schulhof/Turnhalle; Dienstag, 18. August, Robert-Schuman-Grundschule 9 Uhr, Pausenhof; Grundschule Horeb 9 Uhr, Pausenhof; Grundschule Ruhbank/Erlenbrunn 9.30 Uhr Klasse 1a, 10.30 Uhr Klasse 1b;