Die Fußballer des SV Hinterweidenthal und der Sportfreunde Bundenthal sehen sich in dieser Saison gleich dreimal. Denn nach dem Aufstieg der Hinterweidenthaler in die Landesliga sind dort zwei Derbys gesetzt, und außerdem stehen sich die beiden Teams aus dem Dahner Tal bereits am Samstag (17 Uhr) in der ersten Verbandspokalrunde gegenüber.

Da das Sportheim in Bundenthal umgebaut wird, wird das Pokal-Derby auf dem Rasenplatz des Landkreises Südwestpfalz im Schulzentrum Dahn ausgetragen. Wie Sportfreunde-Vorsitzender Albert Burkhart-Muck