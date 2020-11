Von 26 neuen Covid-19-Patienten, die die Kreisverwaltung am Donnerstag meldete, haben sich zwei (aus Zweibrücken und der VG Thaleischweiler-Wallhalben) am Arbeitsplatz angesteckt. Vier Personen (aus Pirmasens sowie den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Wallhalben und Zweibrücken-Land) befanden sich als Kontaktpersonen ersten Grades bereits in Quarantäne. Eine Zweibrückerin ist zuvor von einer Reise nach Polen zurückgekommen, und eine Pirmasenserin wurde vor der Aufnahme in eine Einrichtung positiv getestet. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) stuft den Kreis mit einer Inzidenz von 103,3 als Risikogebiet ein. Auch Pirmasens ist in der Alarmstufe rot eingeordnet (Inzidenz 74,6). Zweibrücken gilt mit 35,1 nicht als Risikogebiet.

167 Covid-19-Fälle gelten im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamts Südwestpfalz derzeit als aktiv. Die 26 neuen Infektionen verteilen sich wie folgt: Pirmasens (5 neu), Zweibrücken (3) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (5), Hauenstein (2), Pirmasens-Land (1), die Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (2), Waldfischbach-Burgalben (1) und Zweibrücken-Land (6).