Ungebrochen beliebt ist der Breitenturnwettkampf des Turngaus Westpfalz. 230 Teilnehmer zeigen am Sonntag in Rodalben ihr Können. Erstmals seit Jahrzehnten hatte nicht Inge Hollerith das Sagen.

Ein durchweg positives Resümee zog Janine Fix nach dem Breitenturnwettkampf des Turngaus Westpfalz am Sonntag in Rodalben. Nach dem Rücktritt von Inge Hollerith stand sie erstmals bei diesem alljährlichen Event gemeinsam mit Nina Klein und Sina Kämmerer in der Verantwortung. „Das ist einfach eine großartige Veranstaltung. Es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder freuen, wenn sie ihre Preise abholen. Das ist der Lohn, wenn man sich das Wochenende um die Ohren schlägt“, erklärte Fix.

„Eltern-Kind-Challenge“

Insgesamt 230 Teilnehmer aus 16 Vereinen fanden am Sonntag den Weg in die TSR-Halle und in die benachbarte Sporthalle der Berufsbildenden Schule. Die größte Gruppe entsandte dabei die TS Rodalben mit 39 Turnerinnen und Turnern.

In der BBS-Halle fand die „Eltern-Kind-Challenge“ statt. Dabei absolvierten die Kleinsten, angefeuert meist von ihren Eltern, zehn Stationen wie auf einer Bank balancieren, Slalomfahren oder auch Dosenwerfen. Dafür gab es jeweils einen Stempel auf die Laufkarte, und die wurde anschließend gegen eine Urkunde und einen Sachpreis eingetauscht.

Keine offiziellen Ergebnisse

In der TSR-Halle ging es für die Größeren an die Geräte. Neben Bodenturnen standen noch Balken, Barren, Reck, Trampolin und Sprung auf dem Programm. Hier gab es verschiedene Punktesysteme, die sich nach dem Schwierigkeitsgrad und dem Jahrgang der Turner richteten. „Ein offizielles Ergebnis haben wir nicht, da jeder für sich startet und Spaß haben möchte, indem alles aus sich rausgeholt wird“, informierte Janine Fix. Insgesamt waren am Sonntag rund 70 Helfer im Einsatz.