Es hat nicht viel zu einer Top-Ausgangsposition gefehlt. Im ersten Aufstiegsspiel zur Verbandsliga gegen den FSV Offenbach kassierten die Sportfreunde Bundenthal in der letzten Minute noch ein Gegentor per Elfmeter zum 2:2-Endstand. Vor 750 Zuschauern hatte der Vizemeister der Landesliga West schon mit 2:0 geführt. Im Rückspiel am Mittwoch könnte ein wichtiger Mann fehlen.

Es lief die 90. Minute im ersten Aufstiegsspiel zur Fußball-Verbandsliga: Beim Klärungsversuch im eigenen Strafraum fuhr der Bundenthaler Nicolas Keilbach dem Offenbacher Jakob Born in die