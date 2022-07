Zur Generalprobe des Fußball-Zweitligaaufsteigers 1. FC Kaiserslautern im Framas-Stadion auf der Husterhöhe in Pirmasens an diesem Samstag (15 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen werden bis zu 2500 Zuschauer erwartet. Tickets für den letzten Test der Lauterer vor dem Zweitligastart sind über den Online-Shop von Ausrichter FK Pirmasens verfügbar. Bisher sind nach Auskunft von FKP-Präsident Jürgen Kölsch 1500 Karten verkauft worden.

Maximal finden 10.000 Zuschauer im Pirmasenser Stadion Platz. Die Tickets für die Testpartie, bei der auch der in Pirmasens geborene und in Rieschweiler-Mühlbach aufgewachsene 2014er-Weltmeister Erik Durm dabei sein will, kosten für Erwachsene im Vorverkauf zwischen zwölf und 22 Euro. Lokalmatador Durm freut sich auf die Partie, zumal seine Eltern „gerade den Berg runter ein paar Kilometer weiter in Rodalben wohnen“.

Tageskasse ab 13.30 Uhr geöffnet

Eine Tageskasse für den Test wird es auch geben, sie öffnet um 13.30 Uhr und befindet sich zwischen Gästeblock und Haupttribüne.

Parken kann man kostenpflichtig direkt am Stadion. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es ganz in der Nähe auf dem alten Baseballfeld.

Mosaikstein der Vorbereitung

Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster verriet vor der Generalprobe, dass er vielen Spielern mehr als 45 Minuten Spielzeit geben will. Die Startelf im Spiel gegen Eupen wird zumindest zu einem großen Teil der zum Zweitligaauftakt der Lauterer am 15. Juli (20.30 Uhr) gegen Hannover 96 entsprechen. „Wir nehmen den Test gegen Eupen sehr ernst“, sagt FCK-Trainer Schuster, „wir sehen dieses letzte Spiel als Mosaikstein, der die Vorbereitung ergänzt.“

Auch wenn zwischen dem belgischen Erstligisten und dem FCK nominell ein Klassenunterschied besteht, heißt das nicht, dass Kaiserslautern als Außenseiter in die Partie geht. Ein Testspiel gegen KAS Eupen im Januar konnten die damals noch drittklassigen Roten Teufel mit 2:1 gewinnen. Es ist wieder mit einem Duell auf Augenhöhe zu rechnen.