Am Donnerstag hat die Polizei in Hinterweidenthal einen französischen Lastwagen mit deutschem Anhänger kontrolliert, der mit Kiefernholz stark überladen war. Das Fahrzeug wies ein Gewicht von 53,3 Tonnen auf, was von einem Unternehmen in Sarnstall bestätigt wurde, wo das Gewicht des Lasters auf 54.020 Kilogramm festgestellt wurde – eine Überladung von etwa 35 Prozent über dem erlaubten Limit von 40 Tonnen.

Der Fahrer des Lastwagens räumte ein, von dem zu hohen Gewicht gewusst zu haben, und wurde zur Kasse gebeten. Nachdem er eine Strafe von 785 Euro bezahlt hatte, konnte er nach einer Teilentladung weiterfahren . Zudem wird gegen das Eigentümerunternehmen des Lasters wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. Im Zuge dessen strebt die Polizei ein Verfahren zur Gewinnabschöpfung an.