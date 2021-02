Aus Bad Ems kommen selten guten Zahlen für Pirmasens. Dort sitzt das Statistische Landesamt. Am Dienstag hat die Behörde Daten zu Sterbefällen im Land veröffentlicht. Pirmasens belegt einen unschönen Spitzenplatz. Gemessen an der Einwohnerzahl starben 2020 die meisten Rheinland-Pfälzer in Pirmasens. Die Statistiker registrieren dort für das abgelaufene Jahr 1740 Sterbefälle hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Den besten Wert erzielt die Landeshauptstadt Mainz. Dort waren es gerade einmal 928 Sterbefälle je 100.000 Einwohner. Das Statistische Landesamt nennt eine mögliche Erklärung für die stark abweichenden Zahlen: unterschiedliche Alters- und Geschlechtsstruktur der Bevölkerung. In Pirmasens leben im Vergleich zu anderen Regionen im Schnitt deutlich ältere Menschen.