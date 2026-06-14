„Alles lief sehr unglücklich. Es war so viel mehr drin, bis hin zum Titel“, erzählte Teammanager Günter Jung.

Als Neunter kehrten die Ü60-Kicker der SG Sauerbachtal am Sonntag von der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft aus Kelsterbach (bei Frankfurt) zurück. Zufrieden war das Team aus dem Wasgau indes nicht. Zum Turnierstart mit 20 Teilnehmern aus Deutschland schlugen die Südwestpfälzer Arminia Bielefeld durch ein Tor von Rainer Bold mit 1:0. Danach schien gegen den starken SV Leingarten (Turniervierter) alles auf ein 0:0 hinauszulaufen, als die SG Sauerbachtal am Ende einen Konter zum 0:1 kassierte.

Duell mit Bayern knapp verpasst

Noch ärgerlicher verlief das Spiel gegen den FC Überlingen, übrigens unter der Leitung des ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichters Bernd Heinemann. Durch ein Tor von Wolfgang Hunsicker, den Leiter der C-Klasse West, führte die SG mit 1:0. „Dann haben wir durch mich selbst, Albert Gomille und Mike Brewer Riesenmöglichkeiten kläglich vergeben. Heinemann ließ drei Minuten nachspielen, und 30 Sekunden vor Schluss hatten wir einen Eckball. Da spielten wir nicht clever genug. Überlingen konterte und kam durch einen abgefälschten Schuss zum Ausgleich. Wir waren konsterniert“, schilderte Jung die Szene. Im letzten Match gegen die Kreisauswahl Olpe war ein Sieg mit drei Toren Unterschied nötig, um noch die Viertelfinals zu erreichen. Durch zwei Treffer von Bold und einen von Brewer gelang dies der SGS. Gleichzeitig hätte der FV Neuhausen/Cämmerswalde verlieren müssen. Die lagen auch mit 0:1 hinten, schafften aber in der Schlussminute noch den Ausgleich. Das war das Aus für die SG Sauerbachtal, die im Viertelfinale auf Bayern München getroffen wären.

Jung und Kollegen genossen aber den Tag unter Gleichgesinnten, auch wenn der große Wurf ausblieb. Den inoffiziellen Titel eines Deutschen Ü60-Meisters sicherte sich die Kreisauswahl Tecklenburg mit dem 1:0 gegen die Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein. „Beide haben wir früher schon geschlagen“, merkte Jung an.