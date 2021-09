Vorne liegt die SPD bei den Zweitstimmen in den drei Gemeinden der Verbandsgemeinde Hagenbach, in denen Briefwahl und Urnengänge schon ausgezählt sind: Mit 29,9 Prozent in Scheibenhardt (CDU: 28,2), 29,9 Prozent in Berg (CDU: 25,5) und 34,0 Prozent in Neuburg (CDU: 22,1).

Anders sieht es bei den Erststimmen aus: In Scheibenhardt liegt CDU-Mann Thomas Gebhart mit 40,4 Prozent weit vorne (Thomas Hitschler, SPD: 25,9), in Berg immerhin mit 31,7 Prozent (Hitschler: 30,0). In Neuburg hingegen liegt Hitschler mit 34,3 Prozent vor Thomas Gebhart (CDU) mit 28,6 Prozent.