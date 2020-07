Die zwölf Zugriffe der Polizei in Rheinland-Pfalz auf Corona-Gästelisten in der Gastronomie und bei anderen Betrieben erfolgten alle ohne einen richterlichen Beschluss. Dies sei durch die Strafprozessordnung gedeckt, sagen sowohl das Innenministerium als auch die Staatskanzlei in Mainz, da es sich bei den zwölf Fällen nicht um die Beschlagnahmung der Listen gehandelt habe. Sofern Geschäftsinhaber der Polizei die Listen freiwillig überließen oder den Beamten Einblick gewährten, sei kein richterlicher Beschluss nötig.

Bei Anfangsverdacht einer Straftat

Die öffentliche Aussage von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) diese Woche zum Thema war jedoch anders gedeutet worden. In einer Pressekonferenz zusammen mit der Gewerkschaft der Polizei zum Auftreten der Polizei bei den Krawallen in Stuttgart und Frankfurt hatte sie auf eine Journalistenfrage zu verstehen gegeben, dass die Polizei bei einem Anfangsverdacht auf eine Straftat immer Zugriff auf die Listen habe, dass dieser aber in Rheinland-Pfalz immer mit einem richterlichen Beschluss einhergehe.

„Unscharfe“ Äußerung der Ministerpräsidentin?

Die Staatskanzlei sagte am Freitag auf Nachfrage, dass die Aussagen Dreyers zur Notwendigkeit eines richterlichen Beschlusses nach außen womöglich „unscharf“ gewesen seien. Dreyer habe, möglicherweise ohne das Wort Beschlagnahmung zu verwenden, sich aber klar darauf bezogen. Und damit sei kein Richter einzuschalten, wenn sich Beamte Zugang zu Personendaten aus den seit der Corona-Krise vorzuhaltenden Kontaktlisten verschaffen und Gastwirte die Daten freiwillig zur Verfügung stellen.