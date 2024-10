Anlässlich der Herbstmesse, die ab Freitag bis 3. November auf den Speyerer Festplatz lockt, öffnen ebenfalls viele Geschäfte am Sonntag, 27. Oktober, von 13 bis 18 Uhr die Ladentüren. An dem verkaufsoffenen Sonntag haben nicht nur die Einzelhandelsgeschäfte geöffnet, sondern auch Cafés und Restaurants in der Innenstadt. Besucher können also in entspannter Atmosphäre bummeln, einkaufen und genießen. Gerade für Berufstätige ist das eine gute Gelegenheit, mit der ganzen Familie entspannt einkaufen zu gehen und den Tag zu genießen. Anlässlich der Herbstmesse wird, wie schon beim Altstadtfest, ein spezielles Themenabo innerhalb der kostenlosen KatWarn-App verfügbar sein. Nach dem Abscannen eines QR-Codes können Besucher das Thema Herbstmesse abonnieren und erhalten dann aktuelle Mitteilungen der Veranstaltungsleitung über die App. Über dieses Feature können allgemeine Informationen, aber auch Sicherheitshinweise und Warnmeldungen schnell weitergegeben und die Besucher gezielt angesprochen werden; zuvor war nur eine Alarmierung innerhalb des kompletten Gebiets Speyer möglich.