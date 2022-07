Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist in der Nacht zu Dienstag, 19. Juli, innerhalb von einer Woche bereits zum zweiten Mal eine Statue von einer Grabstätte auf dem Contwiger Friedhof gestohlen worden. Dieses Mal handelte es sich um einen Bronzeengel von etwa zehn Zentimetern Höhe, der kniend, mit einem Buch vor sich, dargestellt ist. Beim Diebstahl wurde die Grabplatte, auf der der Engel montiert war, noch erheblich in Mitleidenschaft gezogen, sodass ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden ist. Hinweise an die Polizei Zweibrücken unter 063329760.