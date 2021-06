Wegen Bauarbeiten fallen von Mittwoch, 16. Juni, bis Sonntag, 20. Juni, jeweils von 19 Uhr bis Betriebsschluss, zwischen Speyer und Karlsruhe Züge der Linie RE 4 und der Linien S 3 und S 4 zwischen Speyer und Germersheim aus. Als Ersatz fahren Busse mit abweichender Fahrzeit.

Weitere Zugausfälle gibt es auf dieser Strecke auch in den Nächten von Montag/Dienstag 21./22. Juni bis Donnerstag/Freitag 24./25. Juni.

In den Nächten von 21./22. Juni bis 25./26. Juni fallen am späten Abend zudem Regionalzüge auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Wörth aus. So wird beispielsweise auch der Zug RE 12046 um 23.21 Uhr ab Karlsruhe nach Neustadt auf dem Abschnitt zwischen Karlsruhe und Wörth durch einen Bus ersetzt. Der RE 12 046 fährt ab Wörth dann wegen der längeren Busfahrzeit planmäßig 21 Minuten später als sonst.