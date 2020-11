Einen auf dem Seitenstreifen fahrenden Radfahrer hat die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der A63 zwischen Winnweiler (Donnersbergkreis) und Sembach (Kreis Kaiserslautern) nach Zeugenhinweisen angetroffen. Laut Polizei gab der 53-Jährige an, er habe den letzten Zug in Richtung Kaiserslautern verpasst und keine andere Möglichkeit gesehen, nach Hause zu kommen. Die Beamten wiesen den Mann auf sein gefährliches Verhalten hin und brachten ihn bis zur nächsten Ausfahrt.