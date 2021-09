An den Straßen, die zu den Wanderparkplätzen Sensental und Mühltal führen, sollen Durchfahrtsverbotsschilder aufgestellt werden, die die Zufahrt zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens untersagen. Das teile Deidesheims Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) im Stadtrat mit. Hintergrund sei, dass es gerade in den Lockdown-Zeiten dort zeitweise Probleme mit der Vielzahl an geparkten Autos gegeben habe. Es seien auch „kleine Partys“ gefeiert worden, so Dörr. Generell nähmen die Nutzungskonflikte im Naturschutzgebiet zu, deshalb müsse reagiert werden. Zeitweise seien auch die Rettungswege zugestellt oder Winzer bei ihrer Arbeit behindert worden.