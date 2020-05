Zu hohes Tempo im Kurvenbereich dürfte die Ursache eines Unfalls gewesen sein, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der A63 in der Ausfahrt Sembach ereignet hat. Ein 27-jähriger Fahrer eines VW Bora verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er in Fahrtrichtung Mainz die Autobahn verlassen wollte. In der Kurve kam der Wagen von der Fahrbahn ab und blieb schließlich in einer ansteigenden Böschung stehen. Der Fahrer und ein 25-jähriger Mitfahrer erlitten hierbei Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 9.000 Euro.