Der WSV Vorwärts Ludwigshafen verpasste den Sprung ins Halbfinale des Südwestdeutschen Wasserball-Pokals. Vor eigenem Publikum unterlagen die Ludwigshafener am Freitagabend dem SV Cannstatt mit 7:9 (3:1, 2:3, 2:2, 0:3). Drei starke Viertel genügten gegen die abgezockteren Schwaben nicht, die im letzten Viertel noch zulegen konnten. Schon am Samstag habe die Ludwigshafener die Chance zur Wiedergutmachung. In der Zweiten Bundesliga gastiert die SGW Leimen/Mannheim im Hallenbad Süd. Spielbeginn zum letzten Heimspiel der Saison ist um 18.30 Uhr.