Wissing-Austritt: Parteifreunde überrumpelt

Die Ereignisse haben sich überschlagen, seit die Ampel-Koalitionäre in Berlin zu Beratungen zusammengekommen waren. Am Ende hat der Südpfälzer Volker Wissing alle überrascht.

Zukunft von Volkshochschule ungewiss

Die Kurstadt hat ihre gut funktionierende Volkshochschule vor die Wand gefahren. Bisher ist kein Vertrag mit dem Kreis unterschrieben, der sie übernehmen soll. Es gibt keine Leitung mehr – und kein Programm.

Geothermie: Seismische Untersuchungen beginnen

Läuft alles nach Plan, geht 2029 das Geothermiewerk in Wörth an den Start. Bis dahin sind noch einige Vorarbeiten zu erledigen. Anfang nächsten Jahres die Vibro-Trucks durch Wörth und Umgebung rollen. Die setzen die Erdoberfläche in Schwingung.

Ampel-Aus: Unternehmenslenker optimistisch

Die USA haben mit Donald Trump einen neuen Präsidenten. Und in Deutschland ist die Ampel abgeschaltet. Die Situation birgt Chancen. Diesen Eindruck vermitteln zwei Unternehmensvertreter, die sich eher optimistisch gestimmt zeigen.

Missbrauch: Vater und Sohn angeklagt

Zwei Männer aus dem Kreis Germersheim sollen ein Kind mehrfach sexuell missbraucht haben. Bei den beiden Angeklagten handelt es sich um Vater und Sohn.