Der in einen Bilanzskandal verstrickte Zahlungsdienstleister Wirecard will Insolvenz anmelden. „Der Vorstand der Wirecard AG hat heute entschieden, für die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen“, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

In der Affäre geht es um mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro über Partnerfirmen auf den Philippinen. In dem südostasiatischen Land soll mittlerweile auch eine Hauptfigur des Skandals abgetaucht sein. Die philippinische Einwanderungsbehörde sucht den ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, wie Justizminister Menardo Guevarra am Mittwoch in Manila sagte.

Die Aktienkurse von Wirecard waren nach Bekanntwerden des Skandals in den Keller gerauscht. Erstmals seit Sommer 2011 waren sie am Donnerstag wieder zu einstelligem Kurs gehandelt worden. Mit 9,96 Euro erreichten sie den tiefsten Stand seit August 2011. Nach der abermaligen Verschiebung der Bilanz für 2019 in der Vorwoche verloren sie damit inzwischen gut 90 Prozent.