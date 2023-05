Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor einer Woche noch galt Wirecard als solvent und zukunftsträchtig. Das Unternehmen rutschte in atemberaubender Geschwindigkeit in den Abgrund. Und meldet jetzt als erster Dax-Konzern überhaupt Insolvenz an. 5800 Beschäftigte bangen um ihre Arbeitsplätze und Anleger um viel Geld.

Der Wirtschaftskrimi um den Skandalkonzern Wirecard mündet in sein schlimmstmögliches Ende. Der Vorstand habe entschieden, für die Wirecard AG beim Amtsgericht München wegen drohender