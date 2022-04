Nach dem Wintereinbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Nachwirkungen die Einsatzkräfte in der Pfalz auch am Sonntag beschäftigt. So war der Zugverkehr zwischen Neustadt und Kaiserslautern wegen beschädigter Oberleitungen bis zum Sonntagnachmittag eingestellt. Stattdessen fuhren Busse. Vor allem in der Westpfalz und an der Haardt gab es Schneebruch: Viele Straßen waren durch Bäume, die unter der Last zusammenbrachen, blockiert, Stromleitungen unterbrochen. In Frankenstein und Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) wurden die vor Ort Gestrandeten in Bürgerhäusern untergebracht und verpflegt. In der Hettenleidelheimer Festhalle wurden die überwiegend indischen Insassen zweier Reisebusse, die auf der A6 nicht weiterkamen, für eine Nacht untergebracht. Einige Gemeinden waren bis zum Sonntagnachmittag ohne Strom. Laut Pfalzwerken gingen Iggelbach und Neidenfels (Kreis Bad Dürkheim) gegen 17 Uhr als letzte Orte wieder ans Netz. Manche Straßen bleiben weiterhin gesperrt, etwa die zwischen Wachenheim und Lindenberg (Kreis DÜW) und zwischen Lauterecken und Höhenöllen (Kreis Kusel).