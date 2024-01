[Aktualisierung 18.01.24, 14:45]

Nachdem der Busverkehr in Neustadt am Mittwoch- und Donnerstagmorgen wegen Schnee- und Eisglätte eingestellt worden war, fahren die Busse der Mittelhaardt Nahverkehrsgesellschaft laut Mitteilung der Stadt am Nachmittag wieder. „Vereinzelt könne es noch zu Einschränkungen kommen, aber generell seien die wetterbedingten Einschränkungen aufgehoben“, zitierte die Verwaltung das Busunternehmen.

Am Vormittag waren erst einzelne Linien aus dem Neustadter Fahrplan gestrichen worden. Dann teilte die Stadt gegen 11 Uhr mit, dass „nach Angaben der Busunternehmen alle Buslinien in und um Neustadt aufgrund der wetterbedingten Straßenlage bis auf Weiteres eingestellt“ wurden. Am Nachmiitag entspannte sich die Lage allerdings wieder, als der Schneefall aufhörte. Von den aktuellen Streikmaßnahmen sei der Busverkehr in Neustadt nicht betroffen, schreibt die Stadt unter Berufung auf die Palatina-Bus-GmbH. Mehr Informationen unter www.vrn.de sowie der VRN-Service-Nummer 0621 1077077.

