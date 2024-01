In Neustadt ist der Busverkehr bis auf Weiteres wegen der aktuellen Glatteis-Lage auf allen Linien in und um die Stadt eingestellt. Darüber hat die Stadtverwaltung am Morgen informiert. Auskunft gibt es beim VRN über www.vrn.de oder telefonisch beim VRN-Callcenter: 0621/1077 077. Die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen bieten heute nur eine Notbetreuung an. Die Schulleitungen entscheiden selbst, wie der heutige Schulbetrieb aussieht. Das Mehrgenerationenhaus bleibt geschlossen. Sollten Mülltonnen nicht geleert werden können, darf Abfall am nächsten Leerungstag beigestellt werden. Den städtischen Mitarbeitenden wurde (sofern möglich) angeboten, ihren Dienst im Homeoffice anzutreten oder Urlaub zu nehmen. Dadurch kann es zu Einschränkungen im Bürgerservice kommen. Der städtische Winterdienst ist im Dauereinsatz, um möglichst viele Straßen befahrbar halten zu können.