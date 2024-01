Kaum waren die Folgen des Extremwetters am Mittwoch einigermaßen überstanden, da kündigte die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag und Freitag erneut einen Streik der Mitarbeiter bei den privaten Omnibusbetrieben an. Vom Busfahrerstreik betroffen ist auch die Palatinabus GmbH. Sie informiert auf ihrer Internetseite, dass es an beiden Streiktagen zu Beeinträchtigungen im Betriebsablauf kommen kann. Palatinabus fährt mit den Linien 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507 und 510 von Neustadt unter anderem nach Landau, Speyer und Haßloch sowie mit den Linien 511, 512 und 517 in die Verbandsgemeinden Deidesheim und Lambrecht. Laut Verdi vom Streik nicht betroffen ist die Mittelhaardt Nahverkehrsgesellschaft mbH, die mit den Linien 502, 508, 514 und 515 in Neustadt unterwegs ist. Allerdings weist dieses Unternehmen auf der Internetseite darauf hin, dass es wetterbedingt auch am Donnerstag noch zu einzelnen Einschränkungen kommen kann.