In Rheinland-Pfalz sind aktuell (Stand: Mittwoch, 14 Uhr) 2130 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, doppelt so viel wie noch Anfang Oktober. Die zunehmende Dynamik des Infektionsgeschehens schlägt sich mittlerweile auch bei den stationären Aufnahmen in den Krankenhäusern nieder: In der vergangenen Woche wurden nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes 53 Patienten, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion erkrankt sind, neu in einer Klinik in Rheinland-Pfalz aufgenommen – doppelt so viel wie eine Woche zuvor. Im Juni waren es durchschnittlich nur fünf Patienten pro Woche gewesen, die wegen Corona in eine Klinik kamen. Zum Vergleich: In der letzten Märzwoche auf dem Höhepunkt der ersten Welle hatten die Krankenhäuser landesweit 187 Neuaufnahmen von Corona-Patienten verzeichnet.