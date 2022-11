Die amerikanische Sängerin Irene Cara ist tot. Laut Medienberichten starb die 63-Jährige am Freitag in ihrem Haus in Miami (US-Staat Florida). Cara erlangte mit ihren Titel-Songs für die Filme Fame (1980) und Flashdance (1983) weltweite Berühmtheit. Der Song „What A Feeling“ gewann mehrere Preise, darunter auch den Oscar für die beste Filmmusik 1984.