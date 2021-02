Zum Wochenbeginn bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland frühlingshaft. Nach etwas Nebel am Morgen wird es am Montag sonnig bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht zu Dienstag ziehen dann Wolken auf und die Temperaturen sinken auf 2 bis 7 Grad. Örtlich kann es in Bodennähe leichten Frost geben.

Dienstag wird bewölkt

Der Dienstag beginnt nach DWD-Vorhersage bewölkt und mit örtlichen Nebelfeldern. Im Tagesverlauf wird es dann zunehmend sonnig und die Höchstwerte steigen leicht auf 16 bis 19 Grad. Ähnliche Temperaturen erwarten die DWD-Meteorologen auch für Mittwoch: Bei Werten bis 19 Grad bleibt es weiter sonnig und trocken.