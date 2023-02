Um die ärztliche Versorgung in der Westpfalz und der Alten Welt zu verbessern, sollen ab sofort Stipendien an junge Menschen vergeben werden. Ihnen soll so ein Medizinstudium an der Universität im ungarischen Pécs finanziert werden. Im Gegenzug sollen sie sich verpflichten, zumindest drei Jahre als Assistenz-, Haus- oder Amtsarzt in der Westpfalz oder der Alten Welt zu praktizieren. Zu der Initiative haben sich die Landräte der Kreise Kaiserslautern, Südwestpfalz, Kusel, Bad Kreuznach und des Donnersbergkreises sowie die Oberbürgermeister der Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken zusammengeschlossen. Als weitere Partner sind der Verein Zukunftsregion Westpfalz und das Westpfalz-Klinikum dabei. Pro Jahr sollen so 16 Stipendien vergeben werden. Die praktische Ausbildung nach dem Studium soll am Westpfalz-Klinikum stattfinden.

