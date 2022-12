Scharf aufs Geld? Warum junge Russinnen Soldaten heiraten wollen

Tausende junge Russinnen suchen in sozial Netzwerken nach einem Bräutigam im Kampfanzug. Wohl aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Wegen Metallteil: Ikea ruft Mandeltorte zurück

Weil in einer bei Ikea verkauften Mandeltorte „ein kleines Metallteil" entdeckt worden ist, warnt das Unternehmen vor einer bestimmten Charge dieses Kuchens.

Redondo bleibt ein Roter Teufel

Der 1. FC Kaiserslautern hat den ersten zum Saisonende auslaufenden Spielervertrag verlängert.

Betreiber gefunden: Für das Biosphärenhaus geht es doch weiter

Das Biosphärenhaus in Fischbach schien vor dem Aus zu stehen. Doch nun gibt es neue Pläne - und Menschen, die sie verwirklichen wollen.

Im Frachtzentrum: Welche Weihnachtspäcken der Zoll abfängt

Gerade vor Weihnachten werden Tausende Päckchen bestellt und aus dem Ausland eingeführt. Viele davon werden jedes Jahr vom Zoll geöffnet. Nicht immer muss der Inhalt verboten sein.

Schüsse in Schorndorf? Polizei findet Leichen und Verletzten

Das Spezialeinsatzkommando durchsucht ein Haus in Schorndorf und findet zwei Tote. 28 Polizeistreifen sind im Einsatz. Gerüchte über einen Schusswechsel kursieren. Plötzlich gibt es Hinweise, die in eine andere Stadt führen.

Meinung zu Lufthansa-Boni: Völlig abgehoben

Die Mitglieder des Lufthansa-Vorstands sollen auch für 2021 einen Bonus erhalten. Barbara Schäder findet: Das zeugt von einem Mangel an Bodenhaftung.

Preise für Bus- und Bahnfahrten steigen im VRN deutschlandweit am stärksten

Ab Januar werden Bus- und Bahnfahrten in Deutschland vielerorts teurer. Die Fahrpreiserhöhungen fallen jedoch je nach Region unterschiedlich groß aus.

Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten

Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten - aber nicht sofort. In einem Tweet hat er nun verkündet, was vorher passieren muss.

Das traurige Ende der Straußenfarm

Am Freitag ist der Farmladen ein letztes Mal geöffnet. Eine Woche später ist offiziell Schluss bei der Straußenfarm Mhou in Rülzheim. Christoph Kistner und seine Ehefrau verlassen das Dorf im Streit. Bei der Zukunft des Geländes ist vieles noch immer unklar.