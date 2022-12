Der 1. FC Kaiserslautern hat den ersten zum Saisonende auslaufenden Spielervertrag verlängert. Kenny Prince Redondo, seit Oktober 2020 in Diensten der Roten Teufel die Außenbahnen beackernd, hat seinen Namenszug unter ein neues, langfristiges Arbeitspapier gesetzt. Der 28-jährige Münchner hat seinen Wert für die Mannschaft des Zweitligisten in dieser Saison mehrfach belegt. Unter anderem erzielte er fünf Tore – in der Drittliga-Spielzeit davor waren ihm nur zwei gelungen, beide gegen den 1. FC Saarbrücken. Vier Treffer bereitete Redondo seit dem 2:1 zum Rundenstart gegen Hannover 96 vor. Obendrein gilt er als bester Joker der Zweiten Liga. Siebenmal wurde er eingewechselt, viermal traf er danach. „Insgesamt kann ich mich mit dem Weg, den wir mit der Mannschaft und dem Verein eingeschlagen haben, zu 100 Prozent identifizieren und fühle mich extrem wohl. Deshalb freue ich mich darauf, das, was wir aufgebaut haben, weiter mit zu gestalten und gemeinsam mit dem FCK noch viele Erfolge zu feiern“, sagt Redondo nach der Unterschrift. Zur Laufzeit des Vertrages machte der Klub wie üblich keine Angaben.

Auch die Verträge von Boris Tomiak, Marlon Ritter und Julian Niehues laufen aus. Mit Spannung warten die Fans des FCK auf weitere frohe Botschaften.