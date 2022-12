Weil in einem bei Ikea verkauften Kuchen „ein kleines Metallteil“ entdeckt worden ist, warnt Ikea vor der in den Einrichtungshäusern verkauften „DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant“. Es geht um im Einrichtungshaus verkaufte 400-Gramm-Exemplare mit der Losnummer L2140 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18.11.2023. Kunden sollen sich unter www.almondy.com direkt an den Hersteller wenden oder die Torten wieder bei Ikea abgeben. Dort bekommen sie den Kaufpreis zurück.

