Der Limburgerhofer Manuel Flickinger zieht dieses Jahr ins Dschungelcamp. Das gab RTL am Montag bekannt.

„Es ist mir eine große Ehre“, sagte der 33-Jährige als er erfuhr, dass er beim Dschungelcamp dabei ist. Bekannt wurde Manuel Flickinger durch die Gay-Datingshow „Prince Charming“. Er war dort 2018 Kandidat in der ersten Staffel.

Das diesmal in Südafrika statt Australien produzierte Format „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ startet am 21. Januar - und läuft dann täglich live abends. Auch Wahl-Pfälzer und Modedesigner Harald Glööckler, der schon seit einigen Jahren in Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim) wohnt, zieht in diesem Jahr in den Dschungel. Anders als Glööckler, der sich mit einem Personal Trainer für die Show fit macht, hat Manuel Flickinger sich „nicht groß vorbereitet", verrät er in einem Instagram-Video des offiziellen Dschungelcamp-Accounts.

Jüngst gab es schon Gerüchte um eine mögliche Teilnahme, als der Pfälzer sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ über seinen Auftritt beim Ninja-Warrior-Parcours von RTL äußerte. Flickinger erwartet nun nach der offiziellen Bekanntgabe von seiner Teilnahme im Camp, dass er während der Zeit im Dschungel über seine Grenzen hinauswachse. Auf die Frage hin, was andere an ihm nerven könnte, gibt er die Antwort: „Ich rede oftmals zu viel!"

Neben Flickinger stehen auch schon Anouschka Renzi, Tina Ruland, Christin Okpara, Harald Glööckler, Erich Stehfest, Filip Pavlovic und Lucas Cordalis, der mit der Ludwigshafenerin Daniela Katzenberger verheiratet ist, als Kandidaten des RTL-Formats fest. Vier Kandidatennamen stehen noch aus.