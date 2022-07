4400 Sportler, neun Europameisterschaften und ein Weingut aus der Südpfalz mittendrin – das Weingut Anselmann aus Edesheim ist offizieller Weinlieferant der European Championships, die vom 11. bis zum 21. August in München ausgetragen werden. Der Wettkampf, der erstmals 2018 in Glasgow und in Berlin über die Bühne ging, gilt als größte Sportveranstaltung in der bayerischen Großstadt seit den Olympischen Spielen 1972. Es geht unter anderem um die Sportarten Leichtathletik, Turnen und Beachvolleyball. „Wir sind stolz darauf, ein Teil der European Championships Munich, dieser unbeschreiblichen Multisportveranstaltung, sein zu dürfen“; freut sich Ralf Anselmann über die neue Zusammenarbeit: Einen Eindruck des Portfolios bei Anselmann vermitteln in München der 2021er Cabernet blanc trocken, der 2021er Merlot Rosé trocken und der 2021er Dornfelder Rotwein Classic und der Riesling Sekt brut Flaschengärung, welche in Kürze dort angeliefert werden.