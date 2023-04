Die Verbrauchermesse „Wein am Dom“ ist eröffnet. Kurz vor dem offiziellen Start sind in Speyer am Morgen die Sieger der Wein-Prämierung geehrt worden. Die Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler (Bad Dürkheim) und die beiden Weinprinzessinnen Lea Lechner und Sandra Eder (beide Neustadt) haben die Urkunden bei herrlichem Frühlingswetter mit Blick auf den Dom an die Sieger überreicht. Die Weine, Sekte und Seccos waren von einer Fachjury, der Susanne Wolf von meetwine, Joe Wessels, ein international anerkannter Spitzensommelier, sowie die ehemalige Deutsche Weinkönigin Janina Huber aus Bad Dürkheim angehörten, blind verkostet worden.

Bisher hatten Betriebe einer Vereinigung angehören müssen, um bei „Wein am Dom“ teilnehmen zu können. Das ist 2023 nicht mehr so. „Uns als Pfalzwein ist es wichtig, die ganze Stärke des Gebietes zu zeigen. Jetzt können alle Betriebe teilnehmen. Für die Besucher ist die Veranstaltung so noch reichhaltiger“, sagte Boris Kranz, der Vorsitzende des die Messe gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer veranstaltenden Pfalzwein e.V. (Neustadt). „Als Pfalzwein sind wir auf dem Weg, unser Gebiet weiter zu fokussieren und unsere Stärken zu zeigen. Wir haben unseren Auftritt verändert. Der starke Spruch ,Zum Wohl die Pfalz„ ist geblieben. Wir haben dafür einen neuen Schriftzug. Wir wollen es, gemeinsam mit dem Tourismus, noch stärker als Dachmarke etablieren“, sagte Kranz.

Imgard Münch-Weinmann (Grüne), die Beigeordnete der Stadt Speyer, begrüßte die Gäste im Namen von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und sagte: „Freuen Sie sich darauf, bei einem Glas Wein einfach mal abzuschalten und das zu tun, was wir hier in der Pfalz besonders gut können: genießen.“

Die Messe geht am Samstag und auch am Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr. Für den Samstag ist die Messe mit 132 Weinbaubetrieben, die an die 800 Weine präsentieren, schon ausverkauft. Für den Sonntag gibt es online noch Karten.

Die Sieger der Prämierung

Bester Riesling bis 10 Euro: Weingut Christian Heußler, Rhodt unter Rietburg, Riesling Granit trocken Rhodter Schloßberg 2022

Bester Riesling ab 10 Euro: Weinkontor A.&J. Pflüger, Bad Dürkheim, Pflüger Fuchsmantel Riesling 2021

Bester Weißer Burgunder bis 10 Euro: Weingut Pfirmann, Landau, Weißer Burgunder 2022

Bester Weißer Burgunder ab 10 Euro: Weingut Hellmer, Neustadt-Mußbach, Chardonnay Reserve 2021

Bester Spätburgunder bis 15 Euro: Weingut Sonnenhof – Karl Schäfer & Söhne, Bockenheim an der Weinstraße, Spätburgunder Rotwein trocken, 2019

Bester Spätburgunder ab 15 Euro: Weingut Mussler, Bissersheim, Spätburgunder Bissersheimer Goldberg trocken 2019

Bester Sekt: Weingut Leonhard Zeter, Neustadt-Diedesfeld, Weißburgunder Sekt brut 2020

Bester Secco: Weingut Bus, Insheim, Secco Sparkling Kiss 2022

Bester Rotwein bis 15 Euro: Weingut Heintz, Minfeld, „MC“ Rotwein Cuvée (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon und Merlot) trocken 2019

Bester Rotwein ab 15 Euro: Weingut Thomas Dollt, Flemlingen, Dolcetto trocken 2019