Wegen der vermeintlichen Notlage eines Hundehalters hat ein Mann aus dem Kaiserslauterer Stadtteil Erlenbach in der Nacht auf Montag die Polizei alarmiert. Der 49-Jährige hatte gehört, dass ein Tier über mehrere Stunden hinweg immer wieder gebellt hatte. Seine Vermutung: Da will ein Vierbeiner darauf aufmerksam machen, dass sein Herrchen Hilfe braucht. Eine herbeigeeilte Streife vernahm das Geräusch dann auch, ordnete es aber anders ein: Den kundigen Ohren der Beamten zufolge meldete sich da ein Fuchs, der eine Füchsin für sich gewinnen will. Denn bei diesen Tierchen ist den Ermittlern zufolge gerade Paarungszeit. Und wenn ein Männchen ein Weibchen entdeckt hat, steigt es ihr nach – und tut seine Absichten mit Lauten kund, die hohem Hundegebell oder heiseren Schreien ähneln.