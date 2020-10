Das Spiel der Rhein-Neckar Löwen gegen RK Trimo Trebnje, das am Dienstagabend um 18.45 Uhr in der SAP-Arena stattfinden sollte, ist kurzfristig abgesagt worden. Nachdem ein Teammitglied der Slowenen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, untersagte das Gesundheitsamt Mannheim die Austragung der Partie des ersten Spieltages in der neu gegründeten European League. Ob und wann die Partie nachgeholt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, teilten die Löwen weiter mit.