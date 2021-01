Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zum Ende der Woche wechselhaft. Am Donnerstag kann es auch etwas auflockern, nachdem der Regen abgezogen ist, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es weht zudem ein kräftiger Wind. Im Bergland und in exponierten Lagen sind zum Teil auch Sturmböen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 11 Grad, im Bergland um die 6 Grad.

In der Nacht zum Freitag soll bereits wieder Regen fallen, der in den Hochlagen auch mit Schnee vermischt sein kann. Es kühlt auf 5 bis 1 Grad ab. Tagsüber ist das Wetter ebenfalls von einem Mix aus Regenschauern, Wolken und Auflockerungen geprägt. Die Temperaturen liegen zwischen 4 bis 10 Grad. Das Tauwetter kann dem DWD zufolge an Bächen und kleinen Flüssen zu einem leichten Hochwasser führen.

Am Wochenende soll im Bergland wieder Schnee fallen, im Rest der beiden Länder Regen. Der Himmel bleibe oft grau. Zudem wird es wieder etwas kälter. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag zwischen minus 1 und 5 Grad.