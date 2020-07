Christian Kühlwetter (24), bei Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern der Top-Torschütze der abgelaufenen Saison (14 Treffer), soll sich mit Zweitligist 1. FC Heidenheim einig sein. Sein Berater äußerte sich bei „fussball.news“ entsprechend offensiv. Die Heidenheimer buhlen schon seit rund einem Jahr um den Angreifer. Dessen Vertrag beim FCK läuft aber noch bis 30. Juni 2021. Juristisch strittig ist, was Kühlwetter und seinen Arbeitskollegen das etwaige Sonderkündigungsrecht bringt, sollte beim FCK wie erwartet am 1. September das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet werden. Ob Kühlwetter dann im Winter ablösefrei wechseln könnte, ist demnach sehr fraglich. In jedem Fall wäre bei einem Wechsel in der aktuellen Transferperiode, die bis 5. Oktober läuft, eine Ablösesumme fällig.

FCK will mit Leistungsträgern verlängern

FCK-Sportdirektor Boris Notzon betonte auch in einem RHEINPFALZ-Gespräch am Mittwochabend noch einmal, durchaus umworbene Lauterer Leistungsträger halten und ihre Verträge verlängern zu wollen. Der Poker geht weiter.

Unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel des FCK am 4. Juli (1:0 gegen den FC Bayern München II) hatte der 24-jährige Top-Scorer Florian Pick (13 Tore, 11 Torvorlagen) in einem Interview mit dem SWR betont, Kaiserslautern in Richtung Heidenheim verlassen zu wollen. Auch Picks Vertrag beim FCK läuft bis 30. Juni 2021 – plus Option im Aufstiegsfall.