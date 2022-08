Am 25. Oktober wird das Jugendwort des Jahres traditionell vom Langenscheidt Verlag gekürt. In diesem Jahr ist auch der das Wort „Gommemode“ nominiert. Doch was bedeutet es überhaupt? Der Ausdruck wird von dem Gaming-Begriff „Godmode“ abgeleitet. Es bedeutet, dass jemand unfassbar stark oder unbesiegbar ist. Seinen Ursprung hat das Wort durch das Spiel Minecraft. Wenn der Minecraft-Charakter unendlich stark ist, dann ist er im „Gommemode“ unterwegs.

Neben Gommemode sind noch folgende Wörter nominiert:

SIU(UUU) (Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes / Cooles passiert)

Smash (Mit jemandem etwas anfangen; vom Spiel „Smash or Pass“)

wild / wyld (heftig, krass)

Digga / Diggah (Kumpel, Freund / Freundin)

Macher (jemand, der/die Dinge umsetzt ohne zu zögern)

Bodenlos (Schlecht, mies, unglaublich)

Slay (wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht)

Sus (Suspekt, verdächtig; vom Spiel „Among Us“)

Bre / Bro / Bruder (Kumpel, Freund / Freundin)

Für das Jugendwort des Jahres 2022 kann noch bis zum 20. September abgestimmt werden. Hier geht es zur Abstimmung