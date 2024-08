Winden/Minfeld. 2014, 2016 und am vergangenen Freitag gab es Starkregen in der Verbandsgemeinde Kandel. Betroffen sind nicht alle Gemeinden gleichermaßen. So gab es am Freitagabend und Samstag Überschwemmungen in Winden und Minfeld. In der Verbandsgemeinde wurde schon 2018 ein Starkregenkonzept erarbeitet. Doch die Umsetzung wird noch lange dauern. Die Gründe dafür lesen Sie hier.