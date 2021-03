Etwa 250 Beschäftigte aus den Nachtschichten bei Bosch und Bosch-Rexroth in Homburg folgten am Dienstagmorgen, 2. März, einem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall Homburg-Saarpfalz zum Streik. Um 4 Uhr morgens legten sie ihre Arbeit für einen zweistündigen Warnstreik nieder. Die Vertrauensleute der IG Metall verabschiedeten die Streikenden bei der Ausfahrt vom Parkplatz mit Fackeln, Rauchbomben und Musik in den Feierabend. Der Ausstand habe die Produktion in den betroffenen Werken komplett zum Erliegen gebracht. In der südwestdeutschen Metallindustrie ist die Friedenspflicht ausgelaufen. In der aktuellen Tarifrunde fordert die IG Metall unter anderem vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten sowie die Möglichkeit für Firmen in der Krise, Entgelte in ein Mehr an Freizeit umzuwandeln. Weitere Warnstreiks in der Metallindustrie im Saarpfalz-Kreis sowie in Zweibrücken seien für die kommenden Tage geplant. Für Dienstagmittag wurde eine Arbeitsniederlegung bei Hager Electro in Blieskastel angekündigt. Die IG Metall: „Sollten diese Maßnahmen keine Wirkung zeigen, werden die Proteste ausgeweitet und die Streikaktivitäten gesteigert.“