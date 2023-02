Beschäftigte im Öffentlichen Dienst sind am Dienstag bei Warnstreiks auf die Straße gegangen, auch in Landau. Rund 360 Streikende hat die Gewerkschaft Verdi gezählt, darunter Mitarbeiter von der Bundespolizei in Bad Bergzabern bis zum Pfalzklinikum in Klingenmünster. „Wir sind es wert“ lautete der Aufdruck auf Plastikfolien, die sich viele übergestreift hatten. Mit Trillerpfeifen ausgestattet zogen sie am Morgen lautstark durch die Landauer Innenstadt, bevor ihnen Verdi-Bezirksgeschäftsführer Jürgen Knoll bei einer Kundgebung auf dem Stiftsplatz einheizte. „Die Öffentliche Dienste haben eine ordentliche Bezahlung verdient“, forderte er und kündigte weitere Streiks an. Verdi fordert für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. In Pirmasens gingen nach Gewerkschaftsangaben rund 500 Menschen auf die Straße, in Worms 300.

Mehr zum Thema lesen Sie hier