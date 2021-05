Zum vierten Sieg hintereinander hat es nicht gereicht, aber immerhin verteidigte der SV Waldhof Mannheim mit einem 1:1 (0:0) gegen den KFC Uerdingen den achten Tabellenplatz in der Dritten Liga. Nach dem neunten Rang im Vorjahr haben sich die Blau-Schwarzen im zweiten Jahr in der Spielklasse tabellarisch verbessert. Uerdingen sicherte sich mit dem Remis in Mannheim den Klassenerhalt.

Mike Feigenspan erzielte in der 62. Minute den Führungstreffer für die Uerdinger, Marcel Costly gelang fünf Minuten vor dem Ende der Ausgleichstreffer für die Mannheimer. Der KFC war kämpferisch über 90 Minuten besser und verdiente sich das Unentschieden, während den Waldhöfern anzumerken war, dass sie sportlich keine großen Ambitionen mehr hatten. Gegen die drohende Niederlage lehnten sie sich dennoch auf und besaßen in der Nachspielzeit durch Boyamba sogar noch die Großchance zum 2:1. Der Stürmer scheiterte aber nach einer Ecke, sodass der KFC den Ligaverbleib feiern konnte.