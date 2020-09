[Aktualisiert um 19.52 Uhr] Zu einem Waldbrand am „Weißen Stein“ sind am späten Montagnachmittag die Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Wachenheim und aus Bad Dürkheim ausgerückt. Nach Angaben des Dürkheimer Wehrleiters Karlheinz Bayer waren rund 400 Quadratmeter Nadelwald in der Nähe des „Weißen Steins“ in Brand geraten. Am frühen Abend hatten die etwa 50 Einsatzkräfte die Lage unter Kontrolle. Um eine stabile Versorgung mit Löschwasser aufrecht erhalten zu können, verkehrten Tanklöschfahrzeuge zwischen dem Kurpfalzpark und der Einsatzstelle. Die Wehrleute waren bis in den Abend hinein mit Nachlöscharbeiten und der Suche nach Glutnestern beschäftigt.