In einem Waldgebiet bei Enkenbach-Alsenborn ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen, das sich laut Feuerwehr schnell auf 3,5 Hektar Fläche ausbreitete. Wie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, Torsten Erlenbach, auf Anfrage berichtete, ist das Feuer in einem Teil des Waldes beim ehemaligen Munitionsdepot bei Fischbach ausgebrochen. Demnach sei der Alarm kurz vor 19 Uhr ausgelöst worden; beim Eintreffen breitete sich das Feuer bereits rasend schnell aus.

Gegen 22 Uhr war das Feuer größtenteils unter Kontrolle - die Einsatzkräfte waren aber immer noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. „Wir werden vermutlich noch zwei Stunden damit beschäftigt sein“, sagte Erlenbach. „Danach wird es eine Nachtwache geben und wir werden das Gebiet am frühen Morgen noch einmal untersuchen.“ Die Ursache für das Feuer war zunächst noch unklar.

Etwa 120 Einsatzkräfte aus der Umgebung waren im Einsatz - darunter die Kräfte der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, Winnweiler, Otterberg, Kaiserslautern und auch der US-Armee in Ramstein. Auch ein Löschhubschrauber der Polizei war etwa zwei Stunden lang im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da die Feuer zunächst eine 3,5 Kilometer lange Schlauchleitung legen musste, um das Löschwasser zum betroffenen Gebiet zu transportieren.