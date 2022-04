Beim Dreihof und Hahnenbacher Hof liegt es längst im Stall. Auch Profisportler klopfen schon an. Zwei Südpfälzer Firmen haben ein Pferde-Einstreu aus heimischen Bäumen entwickelt. Das kann so einiges, was normales Stroh nicht kann. Und mit den Pferdeäpfeln hat der Produzent auch noch etwas vor.

