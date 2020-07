Das Wachtenburgfest, das für 21. bis 24. August geplant war, wird in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden. Das hat der Förderkreis Wachtenburg mitgeteilt. Die „überregional sehr bekannte“ Veranstaltung, die laut Förderkreis „von einer Vielzahl freiwilliger Helfer“ unterstützt werde, locke alljährlich zahlreiche Besucher auf den „Balkon der Pfalz“.

Hoffen auf das Jahr 2021

Da die Einnahmen aus dem Burgfest wie jedes Jahr wiederum komplett in die Erhaltung der Burg geflossen wären und die aufwendigen Sanierungsarbeiten der historischen Ringmauer Ost bereits seit Januar dieses Jahres in vollem Gange sind, hofft der Verein, dass das Burgfest spätestens im nächsten Jahr wieder in gewohnter Weise stattfinden kann.