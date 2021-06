Ab Samstag ist der Turm der Wachtenburg wieder offen – auch das Burgmuseum kann wieder besichtigt werden. Nachdem der Turm der Wachtenburg über ein Jahr geschlossen war, kann das Wahrzeichen der Wein- und Sektstadt wieder täglich bestiegen werden. Wer dann die 108 Metalltreppenstufen des knapp 24 Meter hohen Bergfrieds erklommen hat, kann auf der Plattform seinen Blick in Rheinebene und Pfälzerwald schweifen lassen und die Aussicht genießen. Wie Dieter Weilacher vom Förderkreis der Burgruine Wachtenburg mitteilt, freue man sich darauf, die Besucher wieder auf den Turm zu lassen. „Wir mussten vorher erst einmal die Hinterlassenschaften der Turmfalken und einiger Tauben, die den Turm komplett in Beschlag genommen hatten, beseitigen“, so der Vorsitzende des Förderkreises.